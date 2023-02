Dabei handelt es sich um hochaktuelle Inhalte wie Internet of Things, Collaborative Robotics, E-Mobility oder Data Science die bewährte Fächer in Maschinenbau, Elektrotechnik, Regelungstechnik und Informatik ergänzen. Die Alumni werden über die klassische Produktentwicklung hinaus mit Designkompetenz in der Konstruktion, im Schaltungsentwurf, in der Reglerauslegung, im Softwaredesign, etc. ausgestattet. Gemeinsam mit wirtschaftlichen Querschnittsthemen wie Management und Entrepreneurship finden die Studierenden ein besonders vielschichtiges Studienangebot mit zukunftsträchtigen Themen vor, welches den Begriff „Innovation“ zu Recht im Titel führt.

MCI Rektor Andreas Altmann erklärt: „MCI | Die Unternehmerische Hochschule lebt, lehrt und fördert Entrepreneurship in seinem technischen Studienangebot genauso wie im Managementbereich. Dies macht unsere Alumni in der Wirtschaft besonders gefragt.“ Die Bewerbung ist ab sofort möglich.