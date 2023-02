Matthias Rüther ist seit 2017 im Unternehmen und leitete bis dato die Forschungsgruppe „Bildanalyse und Messsysteme“. DIGITAL ist ein anwendungsorientierter Anbieter von Forschungs- und Innovationsleistung. Mit über 130 Mitarbeiter*innen am Standort Graz bietet das Institut umfassende Lösungskompetenz in intelligenter Sensorik und Messtechnik, ergänzt mit spezialisiertem Know-how in der Umsetzung von sicheren, digitalen Kommunikations- und Datenauswertungsprozessen. DIGITAL ist im regionalen Wirtschaftsraum verankert und wird international angefragt.

JR-Geschäftsführer Heinz Mayer: „Unsere Mission ist es, Ergebnisse der Spitzenforschung erfolgreich in die produktive Anwendung zu bringen. Dafür haben sich unsere Key-Researcher über viele Jahre das notwendige Domänenwissen aufgebaut, um die Sprache unserer Kunden und Kundinnen zu sprechen. Matthias Rüther ist mit den Erfahrungen eines Wirtschaftsunternehmers und den exzellenten Kompetenzen im Bereich der Informatik und Bildverarbeitung die optimale Besetzung an der Spitze von DIGITAL.“