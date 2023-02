Matthias Bölke ist seit 30 Jahren in den Bereichen Roboterforschung, Automation, Energiemanagement und Digitalisierung aktiv. Über die Hälfte seiner beruflichen Laufbahn war er im Ausland und kam vor 3 Jahren nach Deutschland zurück. Heute ist er als VP Strategy Industrial Automation bei Schneider Electric in einer globalen Position aktiv. Er engagiert sich in mehreren Vorstandsfunktionen und industriellen Gremien und ist Vorstandsvorsitzender der unlängst gegründeten Industrial Digital Twin Association (IDTA).