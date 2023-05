Anwendungsfälle für Maschinelles Lernen in der Robotik stellte Justus Piater, Leiter des Digital Science Centers an der Universität Innsbruck, in den Mittelpunkt seines Vortrags. Wege abfahren, auf äußere Ereignisse reagieren, Objekte erkennen und manipulieren – all das können Roboter bereits lernen. Was ihnen allerdings noch fehle, sei ein echtes Verständnis für ihre Umgebung, so Piater – hier müsse noch intensiv geforscht werden. Gerald Matz, Professor am Institute of Telecommunications der TU Wien, präsentierte Graphen als geeignete Daten- und Rechenmodelle für Künstliche Intelligenz. Sowohl gesellschaftliche, als auch wirtschaftliche oder biologische Zusammenhänge könnten mit Graphen als Netzstruktur modelliert werden, so Matz. Auf naturwissenschaftliche Anwendungen von Maschinellem Lernen konzentrierte sich Jasmin Lampert, Senior Scientist am Austrian Institute of Technology, in ihrem Vortrag. Unter Berücksichtigung physikalischer Gesetzmäßigkeiten werde der Datenraum für das Training eingeschränkt. Hochauflösende Wetter- und Klimamodelle könnten dann etwa die Auswirkungen von Extremwetterereignissen beschreiben.