Als zentrales Element der MAHLE Aftermarket Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie "Warehouse 4.0" wird die AutoStore-Lösung von Kardex entscheidend dazu beitragen Effizienzen zu steigern, die Abläufe auf globaler Ebene zu standardisieren und dadurch Kundenservice und Prozessqualität auf ein neues Level zu heben.

"Wir haben uns bezüglich der Planung und Realisierung unseres ersten AutoStore-Projektes für Kardex entschieden, da wir einen erfahrenen, innovationsstarken Partner mit intensiver Kundenorientierung, einer kooperativen Arbeitsweise und einer soliden globalen Präsenz mit hervorragender Serviceabdeckung gesucht haben. Diesen Partner haben wir in Kardex gefunden", so Georges Mourad, Director Global Operations and Business Excellence Aftermarket bei MAHLE. "Wir sind zuversichtlich, den wachsenden Herausforderungen des Marktes mit einer flexiblen, nachhaltigen und technologisch fortschrittlichen AutoStore-Lösung begegnen zu können, die in der Lage ist, unser Wachstum über viele Jahre hinweg zu bewältigen."

In der ersten Ausbaustufe wird die AutoStore-Anlage in Olive Branch 42.000 Behälter umfassen. Für das Handling der Behälter werden 18 Roboter vom Typ Red Line eingesetzt, die sich auf den Fahrschienen des Grids bewegen und Behälter umsortieren, transportieren und andienen. Fünf AutoStore-Arbeitsplätze vom Typ Carousel-Port und zwei vom Typ Conveyor-Port werden für die Kommissionierung und Einlagerung von Waren verwendet. Die Kommissionier-Arbeitsplätze werden mittels Leichtfördertechnik mit dem Warenausgang verbunden. Unterwegs erfolgt eine Sortierung nach LTL- und Paketversand. Die AutoStore-Lösung wird in das bestehende Warehouse Management System SAP EWM bei MAHLE Aftermarket integriert. Da AutoStore ein modulares System ist, können Leistung und Lagerkapazität jederzeit erweitert werden, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.