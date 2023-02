Magazino, Robotik Hersteller aus München, stockt die Roboter-Flotte in weiteren Zalando Logistikstandorten auf insgesamt 57 TORU auf. Für den Hersteller Magazino ist dies der größte Einzelauftrag der Firmengeschichte und untermauert gleichzeitig den Stellenwert von TORU als Grundbaustein automatisierter Prozesse in der modernen E-Commerce-Logistik.

Magazino hatte zuletzt im Herbst 2021 einen Großauftrag von Zalando für den Standort in Lahr erhalten. Dem bestandenen Eignungstest folgt jetzt der Rollout um weitere 29 Roboter in den Zalando-Logistikzentren Erfurt und Verona (Italien). Alle Roboter werden bis Ende September 2022 geliefert, die abschließende Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2023 angesetzt.

Frederik Brantner, CEO und Gründer von Magazino, sagt: “In weniger als einem Jahr hat sich Zalando nach Lahr nun für eine weitere Skalierung entschieden. Für Magazino bedeutet dieser Schritt den größten Einzelauftrag in unserer doch noch recht jungen Firmengeschichte. Darauf sind wir stolz und freuen uns, die weitere Entwicklung von Zalando mit unseren Advanced-Robotics-Lösungen in enger Kooperation unterstützen zu dürfen.“

Zalando startete bereits 2018 ein erstes Projekt mit zwei TORU Robotern von Magazino. Mit der Erweiterung auf nun insgesamt 57 autonome „Kollegen“ wird in der Logistik der Online-Plattform in Kürze die bislang größte Flotte von TORU Robotern in Betrieb sein. Zalando profitiert von beschleunigten Durchlaufzeiten, einem konstanten 24/7-Warenfluss und Fehlerminimierung, auch während einer starken Auftragslast. Gleichzeitig ist der Fashion- und Lifestyle-Spezialist, dessen DNA auch die Logistik ausmacht, hochflexibel aufgestellt. Denn die Roboter lassen sich zukünftig bei Bedarf zwischen den Standorten umverteilen.