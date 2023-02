„Lenze ist mit der Domänenexpertise aus 75 Jahren, einem großen internationalen Partnernetzwerk und einer von Mut zur Veränderung geprägten Unternehmenskultur bestens aufgestellt. Mit diesen Bausteinen, meinen Ideen und meiner Erfahrung will ich unsere Technologieroadmap weiter ausgestalten und konsequent auf die nachhaltige Digitalisierung der Fabrikautomation ausrichten“, beschreibt Steiner seine Strategie. „Unsere Kunden erwarten, dass wir als Automatisierungsexperte weit vorausdenken, damit sie in Zukunft nachhaltiger produzieren können und wettbewerbsfähig bleiben. Dafür müssen wir bei Lenze technologische Visionen und Konzepte kreieren. Das sehe ich als meine Kernaufgabe.“

Zuletzt verantwortete Lutz Steiner bei ABB China den Bereich R&D Building Automation Solutions Asia Pacific. Neben umfangreichen Erfahrungen in der internationalen Automatisierungsbranche und im Innovationsmanagement bringt er die erforderliche wissenschaftlich-technische Expertise mit, um Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gezielt zu steuern. Er studierte Elektrotechnik und Informationstechnologie in der Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik an der TU Darmstadt und promovierte dort im Bereich Gebäudeautomation und erneuerbare Energien.