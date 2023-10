Dr. Lucian Dold promovierte an der Middlesex University (2015-2020) in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkten in Digitalisierung, Investition und digitaler Transformation. Er war an Aktivitäten im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung beteiligt und hat einen Abschluss als Dipl. Ing. in Elektrotechnik und Elektronik, Maschinenbau und Automation von der Hochschule Furtwangen.