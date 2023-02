Die Innovation Days bieten vielfältige Vorträge von Branchenexperten, die den Einsatz erweiterter Diagnosefunktionen zur Überwachung des Zustands und der Leistungsmerkmale von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik beleuchten sowie einfache Möglichkeiten der Transformation von Daten in aussagekräftige Einblicke aufzeigen. Weitere Themen umfassen die Analyse der Effizienz von Maschinen, die Nutzung einer Cloud-basierten SCADA-Lösung zur Fernüberwachung von Anlagen, die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Sicherheit durch Korrosions- und Erosionsüberwachung sowie den Einsatz von Technologie für maschinelles Lernen zur Optimierung von Anlagenleitsystemen und zur Steigerung der Produktion.

„Auf der Grundlage eines umfangreichen Portfolios an innovativen Softwarelösungen ist Emerson in der Lage, Unternehmen durch Implementierung von Datenmanagement-, Überwachungs- und Steuerungsarchitekturen wertvolle Prozesseinblicke bereitzustellen, die eine höhere Wertschöpfung und weitreichende Verbesserungen der Betriebsabläufe ermöglichen“, sagte John Nita, President des Emerson-Geschäftsbereichs Automation Solutions in Europa. „Im Rahmen der Innovation Days werden wir demonstrieren, wie die Nutzung softwarebasierter Technologien und die digitale Transformation betrieblicher Abläufe Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele unterstützen kann.“

Das Programm der Innovation Days schließt auch interaktive praxisbezogene Demonstrationen ein, die zeigen, wie die Verbesserung des Einblicks in wichtige Betriebsdaten und die Priorisierung der relevantesten Informationen zur Verbesserung der Betriebsabläufe beitragen können. Die Teilnehmer können zudem Pervasive Sensing-Technologien (Allgegenwärtige Sensorik) in einer virtuellen 3D-Anlagenbegehung kennenlernen. Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch und Networking mit Branchenkollegen sowie zur Besprechung spezieller Anwendungsherausforderungen runden das Angebot ab. Die Innovation Days richten sich an Führungs-, Projekt- und Betriebspersonal, Techniker und Wartungsspezialisten. Die Veranstaltungen werden in über 20 Ländern in der jeweiligen Landessprache präsentiert.