Die milliardste Entnahme erfolgte in einem Lager eines großen Baumarktes in Florida, und der entnommene Artikel war ein Satz schnurloser Drehwerkzeuge. Der Meilensteins erfolgte nur Millisekunden vor zwei anderen Abholungen: einer Duftkerze aus einem Haushaltswarengeschäft in Ohio und einer Laufjacke einer großen internationalen Fitness- und Schuhmarke in Pennsylvania. Die rasche Abfolge der drei Kommissionierungen unterstreicht das hohe Auftragsvolumen, das an den von Locus betriebenen Standorten weltweit abgewickelt wird.

„Das Erreichen des Meilensteins von einer Milliarde Abholungen unterstreicht den entscheidenden Geschäftswert, den die bewährte Technologie von Locus unseren Kunden auf der ganzen Welt jeden Tag bietet", erklärte Rick Faulk, CEO, Locus Robotics. „Die kosteneffiziente Automatisierung mit Robotern ist ein Muss, denn das Volumen des elektronischen Handels nimmt weiter zu und der Arbeitskräftemangel hält an. Locus ist stolz darauf, seine Kunden bei der effizienten Bewältigung dieser Herausforderung mit zuverlässigen, unternehmensweiten Automatisierungslösungen zu unterstützen, die sie heute und in Zukunft zum Erfolg führen."

Die Locus-Lösung wurde an mehr als 200 Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt, mit bis zu 500 LocusBots pro Standort. Locus wird an großen Standorten auf Grünflächen und Brachflächen sowie in mehrstöckigen Mezzaninanlagen eingesetzt.