In Zeiten steigender geopolitischer Herausforderungen sind widerstandsfähige, funktionierende Lieferketten sowie eine intelligente Logistik- und Produktionssteuerung wichtige Erfolgsfaktoren von Unternehmen – auch für LAPP, Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie mit Sitz in Stuttgart. „Michael Seddig verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz – von Logistik- und Produktionssteuerung bis Lösungsgeschäft und Supply Chain Management“, sagt Matthias Lapp, Vorstandsvorsitzender der LAPP Gruppe.

Michael Seddig soll sich vor allem darum kümmern, kundenspezifische Anforderungen in maßgeschneiderte Supply Chain- und Produktionsprozesse zu übersetzen. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bilden die signifikanten Kapazitätserweiterungen: „Wir investieren massiv in unsere europäischen Werke, beispielsweise in Deutschland, Italien und Frankreich. Analog dazu wächst auch unsere Logistik, beispielsweise durch ein neues Logistikzentrum in Italien. So können wir unsere Lieferzeiten für unsere Kunden in Zentraleuropa und auch unseren CO2-Ausstoß deutlich reduzieren“, fügt Matthias Lapp hinzu.