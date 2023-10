Über eine Wärmerückgewinnungsanlage wird die eigene Prozessabwärme zum klimafreundlichen Heizen und Kühlen der 15.500 m² Produktions- und Büroflächen genutzt. Darüber hinaus benötigter Strom stammt aus erneuerbaren Quellen, hauptsächlich jedoch aus der eigenen Photovoltaikanlage am Hauptsitz in Eggelsberg.

„Schon bei der Eröffnung des ABB Innovations- und Bildungscampus bei B&R im Jahr 2022 war sie mit 1 800 Kilowattpeak eine der größten Eigenverbrauchs-PV-Anlagen Österreichs, in der nächsten Ausbauphase soll sie auf 3 200 Kilowattpeak erweitert werden. Derzeit besteht unser Fuhrpark zu knapp einem Drittel aus Elektrofahrzeugen, bis 2030 stellen wir komplett auf E-Motoren um. Die Infrastruktur dafür wurde mit 60 E-Ladestationen in der Tiefgarage bereits geschaffen“, so Perperschlager.