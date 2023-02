Nachhaltigkeit schreiben sich alle gern auf die Fahne. Aber was ist tatsächlich machbar und wie geht man die Umsetzung an? Lernen Sie die Möglichkeiten und Chancen kennen – von regenerativen Energiesystemen, dem Wandel in der Mobilität bis zur Klimabilanzierung und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Erfahren Sie welche Veränderungen auf uns zu kommen und was es für Ihren Weg zur Klimaneutralität braucht!



Marlene Buchinger von Buchinger|Kuduz ist Spezialistin für Erneuerbare Energie und Klimatransformation. Sie verfügt über 20 Jahre Expertise als Projektingenieurin und Begleiterin von Implementierungsprozessen in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen im In- und Ausland.



Donnerstag, 12. Mai, 13:30-18 Uhr