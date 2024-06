In der Automatisierung von von Maschinen und Anlagen geht es oft um Feinheiten. Genau so wichtig ist die Reaktionsgeschwindigkeit bei Montage und Service. Beides wird in der Baumüller-Akademie seit 20 Jahren geschult: Sowohl eigenes Personal als auch Maschinenbauer und Endanwender aus der Industrie bekommen hier Gelegenheit, alle wichtigen Themen von Automatisierung und Antriebstechnik hands-on zu trainieren.

Die Akademie am Baumüller Stammsitz in Nürnberg umfasst Seminarräume, ein Technikum mit zahlreichen Test- und Vorführungsmaschinen sowie ein Studio für die Live-Übertragung von Webinaren oder die Produktion von Videos. "Bei uns ist die Devise Learning by Doing" erklärt Schulungsleiter Matthias Beetz. Die Teilnehmer trainieren an speziellen Trainingsaufbauten selbst das Programmieren, Parametrieren und die Fehleranalyse an Steuerungen, Umrichtern und Motoren.

Neben Produktschulungen zu allen Baumüller Produkten werden auch eine Vielzahl branchenspezifischer Lösungen und Systeme und deren Auslegung, Optimierung und Inbetriebnahme geschult. Außerdem werden Anwender in der Nutzung der Baumüller Software, wie dem Baumüller Simulationstool ProSimulation, der Auslegungssoftware sizemaXX oder dem Engineering Framework Pro Master ausgebildet. Für die Schulung im Ausland oder größere Seminargruppen in einem Unternehmen geht die Akademie auch auf Reisen.