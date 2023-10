"LAPP ist immer vorne mit dabei, wenn es um Trends und Innovationen geht. Aus diesem Grund sind wir wieder auf der SPS in Nürnberg vertreten und zeigen dort unser gesamtes Leistungsspektrum. Sie ist einer der wichtigsten Treffpunkte für die Automatisierungsbranche und versammelt Ideen und Know-how aus Industrie und Wirtschaft“, fasst Karl Heckl, CSO LA EMEA bei der U.I. Lapp GmbH zusammen.

Gemäß dem neuen Markenauftritt „alive by LAPP” erfahren Besucher auf dem Messestand, wie das Stuttgarter Unternehmen Industrien und Automation wortwörtlich zum Leben erweckt: Die hochkarätigen Produkte von LAPP stehen dabei nicht nur für sich, sondern werden zu ganzheitlichen Lösungen für Branchen und Kunden. Besonders gut sichtbar wird das im Applikationsmodell auf dem Messestand, das Funktion und Qualität der Produkte über alle Messetage hinweg in Anwendung zeigt.

Für das Stuttgarter Unternehmen immer wichtiger ist die Single Pair Ethernet-Technologie (SPE), die Feldbusse ablöst und die Technologie in IP-basierten Netzwerken vereinheitlicht. Hier arbeitet LAPP gemeinsam mit anderen namhaften Herstellern seit einigen Jahren im SPE Partner Netzwerk an einem einheitlichen Standard für die Industrie. Auf der SPS präsentiert LAPP neben den bewährten zweiadrigen Leitungen und Patchcords erstmals auch SPE-Steckverbinder und Prototypen von Switches. Das umfassende Portfolio wird durch die ersten Advanced Physical Layer-Leitungen (APL) von LAPP ergänzt. Mit ihrer höheren Übertragungsrate bei größeren Reichweiten sind sie ein Meilenstein für die Prozessautomation. Besucher können sich auf dem Messestand in Nürnberg einen Eindruck von der ersten Ethernet-APL-Leitung mit physikalischer Schicht für die Datenübertragung machen.