„Wir haben bei LAPP ein neues Kapitel aufgeschlagen und unser Unternehmen in einem schwierigen Umfeld robust und zukunftsfähig aufgestellt. Kern unserer Transformation sind die kontinuierliche Stärkung unserer Innovationskraft, ein besonderer Fokus auf Services sowie ein umfangreicher Kulturwandel, der unser Unternehmen noch schneller, agiler und nachhaltiger macht“, betont Matthias Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Gruppe. Für das laufende Geschäftsjahr (2022/2023) ist Matthias Lapp realistisch. „Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern war das letzte Jahr eine echte Herausforderung. Wir gehen davon aus, dass das so weitergeht – wir investieren konsequent in die Zukunft.“,

LAPP hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Unter der Führung von Matthias Lapp, vorher verantwortlich für die umsatzstärkste Region EMEA und seit 1. Oktober 2022 Vorstandsvorsitzender der Lapp Gruppe, wurden in allen relevanten Bereichen des Unternehmens die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt und neue, mutige Entwicklungen angestoßen. „Um weiter erfolgreich zu wachsen, braucht unser Familienunternehmen frischen Wind und starkes Unternehmertum. Wir wollen technologisch und kulturell vorne sein. Dafür müssen wir uns immer wieder neu auf den Prüfstand stellen. Dies ist angesichts der aktuellen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft keine leichte Aufgabe, jedoch eine umso wichtigere“, sagte Matthias Lapp.