Im Mittelpunkt der Entwicklungspartnerschaft stehen innovative Lösungen, die die Digitalisierung der Bahninfrastruktur vorantreiben sollen. „Schon an diesem Punkt unserer recht jungen Zusammenarbeit sehen wir, dass sich unsere Automatisierungslösungen perfekt für viele Digitalisierungsprojekte der Bahn einsetzen lassen und dort einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Schieneninfrastruktur leisten können,“ stellt Susanne Kunschert fest.

Ein erstes Ergebnis der Zusammenarbeit ist der gemeinsam entwickelte EULYNX Object Controller. Dieser übersetzt digitale Steuerbefehle aus den Stellwerken in Signale für gleisseitige Komponenten. Pilz trägt dazu mit seiner sicheren, innovativen Bahnsteuerung bei. Das Besondere an der Lösung ist der generische Einsatz, der auf unterschiedliche Projekte übertragbar ist. Der EULYNX-Standard stellt eine herstellerunabhängige Schnittstelle zwischen verschiedenen Komponenten der Leit- und Sicherungstechnik bereit. „Leistungsfähige COTS (Commercial-of-the-Shelf) Rechner und Komponenten bieten erhebliche Vorteile in der Digitalisierung der Bahninfrastruktur“, erläutert Tilo Brandis. Damit ist die Technologie die Basis für die Zukunft in der Bahninfrastruktur.