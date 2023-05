In den ersten drei Monaten des aktuellen Geschäftsjahres konnte KUKA erneut in allen Divisionen die Ergebnisse des Vorjahreszeitraums übertreffen. „Auch wenn hohe Preise, eine angespannte Lieferkettensituation und ein starker Wettbewerb uns auch 2023 begleiten, sind wir mit einem sehr guten ersten Quartal in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das verdanken wir den engagierten KUKAnerinnen und KUKAnern weltweit“, so Peter Mohnen.

Die Welt verändert sich und neue Technologien und Automatisierungslösungen bieten eine Antwort auf drängende Fragen unserer Gesellschaft. Wie kann bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Wie kann der Mittelstand auch mit weniger Fachkräften wettbewerbsfähig bleiben? Und wie kann die Industrie ressourcenschonender und nachhaltiger produzieren? „Mit KUKA und unseren Innovationen sind wir Teil der Lösung auf viele drängende Fragen. Das bringt eine große Verantwortung mit sich“, so Konzernchef Mohnen.