„In Zeiten des Fachkräftemangels ist auch die früher so präsente Sorge von Mitarbeitenden, in einer Produktion durch einen Roboter ersetzt zu werden, kaum noch ein Thema. Wir bekommen auch das Feedback in Kundengesprächen, dass viele gerne Aufgaben abgeben, die Rücken, Handgelenke oder Nerven strapazieren“, berichtet Müller. Schon heute sind Roboter beim Palettieren, beim Be- und Entladen von Maschinen, bei der Qualitätskontrolle oder beim Schweißen im Einsatz – auch und immer mehr außerhalb der bereits hoch automatisieren Automobilindustrie.

„So ein Roboter wird dann schnell aufgenommen und kann eingespielte Teams sehr gut ergänzen. Viele Anwender geben unseren Robotern sogar Namen“, so Müller. Viele Kunden würden KUKA auch als Feedback geben, dass sie nach der Automatisierung ihren Angestellten interessantere Aufgaben zuteilen konnten. Ein weiterer Effekt ist zudem: Ein Unternehmen, das Roboter einsetzt, ist attraktiver für neue Bewerberinnen und Bewerber. Schließlich zeigt die Geschäftsführung, dass sie sich zukunftsfähig aufstellt und in neue Technologien und damit in Innovation investiert.