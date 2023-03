Engineering : Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Entwurfsautomatisierung

Ein aktueller Survey des edacentrum, dem Kompetenzzentrum für Entwurfsautomatisierung, zeigt, dass künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle bei der Automatisierung des Entwurfsprozesses von Elektroniksystemen spielt. Der Survey mit dem Titel "AI4EDA: Survey on the topic artificial intelligence for electronic design automation" beleuchtet den Einsatz von KI in der Elektronikbranche und identifiziert Herausforderungen und Perspektiven für die Zukunft.