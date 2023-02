„Die digitale Gegenwart entwickelt sich stetig weiter. Laut einer aktuellen Statista-Umfrage gibt es derzeit allein in Deutschland 62,5 Millionen Smartphone-Nutzer. Damit wächst automatisch die Erwartungshaltung an Unternehmen, analoge Orte für Kundenerlebnisse über digitale Services abzubilden oder zu erweitern,“ so Franz-Xaver Bleicher, Gründer und Geschäftsführer der SYNCPILOT Deutschland GmbH und Co. KG.

Unternehmen, die sich an diesen digitalen Gewohnheiten orientieren, werden das Potenzial gewinnbringend nutzen. Beispielsweise lässt sich dadurch eine deutliche Reduzierung des Aufwands im rechtssicheren Kundenkontakt, die vollständige Automatisierung ganzer Serviceprozesse sowie eine Entlastung der Mitarbeitenden bei typischen Serviceanliegen erzielen.

Eine Ausprägung der Plattformlösung ist die „Digitale Packstation“, eine Ready-to-use-Plattform zur ganzheitlichen und sicheren Abbildung des Kundenschriftverkehrs. Bestellungen, Verträge, Aufträge, Rechnungen, Informationsschreiben, Bescheide und vieles mehr können dem gewünschten Empfänger auf jedem Endgerät zu jeder Zeit, an jedem Ort bereitgestellt werden. So ist das Ausfüllen, Unterschreiben und Bestätigen eines Liefervertrags oder einer Einzugsermächtigung über verschlüsselten Datentransfer und elektronische Unterschriften sicher, rechtsgültig und durchsetzbar. Mittels RPA-methodischer Integration werden Anliegen und Informationen fallabschließend in den vorhandenen Systemen wieder- und weiterbearbeitet.

Über diesen Digital-Automation-Ansatz lassen sich Abschlussquoten um bis zu 50 Prozent steigern, Prozesskosten um mehr als 30 Prozent reduzieren und Prozessdurchlaufzeiten um 90 Prozent verringern. Natuvion Digital und SYNCPILOT liefern die Lösung von der Bereitstellung über die Integration bis zum sicheren Hosting und Betrieb; beide Partner sind überzeugt, dass ihre Lösung bei Unternehmen stark nachgefragt werden und sich weitere Anwendungsfälle ergeben.