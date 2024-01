Mit der geplanten Übernahme von Katek schliesst Kontron die im Jahr 2022 nach dem Verkauf der IT Sparte angekündigte M&A-Strategie vorerst ab. Nach vier Übernahmen im Jahr 2023 ist die jetzt erfolgte Ankündigung die größte Transaktion der Unternehmensgeschichte. Der Ausblick des Konzerns für das Gesamtjahr 2024 schraubt sich entsprechend in die Höhe: Einschließlich des übernommenen Katek-Geschäfts wird nun ein Konzernumsatz von zumindest 1,9 Mrd EUro und ein Nettoergebnis in Höhe von rund 100 Mio. Euro erwartet.

CEO Hannes Niederhauser: "Die Übernahme von Katek ist für Kontron ein echter Game-Changer. Wir stoßen damit in eine neue Dimension in jeglicher Hinsicht vor. Mit rund 8.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erreicht Kontron im Markt eine neue Größe. Hinzu kommt die gewonnene Kompetenz im Zukunftsmarkt regenerative Energie. Dementsprechend können wir auch bereits zu Jahresbeginn unsere jüngst abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 erhöhen. Mit dem verstärkten technologischen Upgrade der Katek-Produkte, erwarten wir mittelfristig deutlich steigende Nettoergebnisse bei Kontron."