Die Anlage in Dubai zur Energiegewinnung aus Abfällen besteht aus fünf Linien, bei denen jeweils eine Abreinigungssteuerung HE 5750 von HESCH zum Einsatz kommt. Das Master-Slave-System, das auf den Betrieb von Großanlagen zugeschnitten ist, automatisiert die Überwachungsprozesse der Abreinigungsventil- und Filterfunktionen und stellt damit die Funktionsfähigkeit der Anlage zu jedem Zeitpunkt sicher. Der HE 5750 Master koordiniert als zentrale Einheit im CAN-Netzwerk jeweils 12 dezentrale Ventilsteuereinheiten HE 5724. Die Sensoren der integrierten Schlauchbruchüberwachung kontrollieren stetig im Reingaskanal des Filterausgangs die Staubbelastung. Hierdurch werden defekte Filterelemente schnell erkannt. Auf diese Weise wird jederzeit die fehlerfreie Funktion gewährleistet und im Fall eines Schlauchbruchs sofort eine Meldung mit der genauen Position der beschädigten Schlauchreihe generiert. Dies minimiert die Zeit zur Lokalisierung eines defekten Filterschlauches erheblich und erhöht damit die Verfügbarkeit und Effizienz der Anlage. Komplettiert wird die von HESCH beigetragene Mess- und Regel-Technik für den Abreinigungsprozess der EfW-Anlage durch Komponenten zur exakten Erfassung und Regelung des Differenzdrucks.

Die Energy-from-Waste-Großanlage wird 2024 in Betrieb genommen und soll dann täglich 5.000 Tonnen Siedlungsabfälle in Elektrizität für etwa 120.000 Haushalte umwandeln. „Die Zusammenarbeit mit Hitachi Zosen Inova läuft reibungslos Hand in Hand. Wir freuen uns, dass wir mit unseren hochmodernen Abreinigungssteuerungen an diesem Vorzeigeprojekt für erneuerbare Energiequellen teilhaben“, erklärt Jens Hackmann, der bei HESCH die Projektleitung für die Großanlage verantwortet.