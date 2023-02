Die Ergebnisse sprechen nun für sich: Senkung der Logistikkosten um 15 Prozent, deutliche CO2-Reduktion durch 20 Prozent weniger gefahrene Tonnenkilometer sowie Steigerung der logistischen Geschwindigkeit und Flexibilität gegenüber Kunden. Bei der Umsetzung spielten auch zukunftsweisende Tools wie der digitale Zwilling eine zentrale Rolle. Mit dem virtuellen Abbild seines gesamten Footprint konnte Knorr-Bremse etwa die Transparenz in seinem Logistiknetzwerk steigern und so die Basis für Kostensenkungen schaffen.

„Die Supply-Chain-Transformation von Knorr-Bremse hat die Jury durch den konsequenten Transformationsansatz von der Strategie bis zur Umsetzung überzeugt. Der Erfolg des „NextGen European Distribution Network“ wird unter anderem durch eine signifikante Reduktion von Kosten und Tonnenkilometern deutlich. Knorr-Bremse hat es geschafft, Anforderungen an Servicegrad, Kosten und ESG-Aspekte zu balancieren“, sagte Jurymitglied Stefan Schrauf, Global Supply Chain and EMEA Operations Lead, PwC Deutschland, in seiner Laudatio. „Das Projekt wird Knorr-Bremse in der Zukunft in die Lage versetzen, mit einem ‚Digital Twin‘ kontinuierlich das Distributionsnetzwerk zu verbessern."

Thomas Rappl, Vice President Supply Chain & Service Operations bei Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, sagte: „Wir bedanken uns herzlich bei der Jury und beim Publikum der diesjährigen Supply Chain Awards für die Würdigung unseres NextGen European Distribution Network. Das Großprojekt ist ein wesentlicher Schritt bei der Stärkung und Weiterentwicklung unserer Logistik und Lieferketten in Europa. Wir sind stolz, mit den erreichten Verbesserungen und Optimierungen zur weiteren Stärkung der Position von Knorr-Bremse und zur Erhöhung von Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität für unsere Kunden beitragen zu können. Insgesamt ist das Projekt ein leuchtendes Beispiel, wie wir uns als globaler Technologieführer in Zeiten des Wandels noch effizienter, nachhaltiger und resilienter aufstellen können.“