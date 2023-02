drag and bot ist ein Start-up Unternehmen, das als Spin-Off des weltweit anerkannten Fraunhofer Instituts für Produktion und Automatisierung gegründet wurde und seit 2017 als GmbH geführt wird. Das Unternehmen hat große Erfahrung in der einfachen und intuitiven Programmierung von Industrierobotern und unterstützt so Anwender bei der flexiblen und kosteneffizienten Automatisierung ihrer Prozesse. Die Softwarelösung von drag and bot wird für die Be- und Entladung von Maschinen, für mechanische Montage, Elektronikmontage und eine Vielzahl von Pick & Place Anwendungen eingesetzt.