Mit der Kampagne will die Plattform Industrie 4.0 Jugendlichen einen Einblick in die Vielfalt der technischen Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten bieten, die Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern und Ausbildungsstätten erleichtern und zeigen, dass Berufe in der Technik und im produzierenden Sektor gefragt und attraktiv sind.

Wo kann ich meine Fähigkeiten sinnvoll einsetzen? Wo gibt es die beste Ausbildung? Welche Jobs bieten mir langfristig Sicherheit? All das sind Fragen, die sich die Generation Z stellt, wenn es um ihre berufliche Zukunft geht. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, macht sich die 19-jährige Fanni auf eine Reise und besucht einige Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Mit einem Ziel: Den perfekten Zukunftsjob zu finden – das ist die „Mission: Future Job“! Sie trifft dabei junge Menschen, die in technischen Berufen tätig sind und spricht mit ihnen über ihren Werdegang und ihre berufliche Motivation. Besucht wurden A1 Telekom, AVL List, FH Technikum Wien, MAGNA Steyr, Siemens Österreich AG und VRVis.