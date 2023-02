Ein Jahr nach der Gleichenfeier ist mit Juli diesen Jahres der Bezug der neuen Büros und der modernen, insgesamt 14.000 m² umfassenden Produktionsfläche abgeschlossen. Die weltweit große Nachfrage nach Produkten von Lindner hat eine Vergrößerung des Werkes, aber auch des Teams notwendig gemacht. Im Zuge der Expansion werden 100 neue Mitarbeiter aufgenommen.



Zusätzlich zu der neuen Produktionsstätte wurde nicht nur in Robotik, Automatisierung und effektive Fließfertigung investiert, sondern auch in den Standort Spittal. „Wir haben uns bewusst für den Standort Spittal entschieden – dadurch sichern wir Arbeitsplätze in der Region. Mit den neuesten Fertigungstechniken stellen wir einerseits den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte sicher, andererseits können wir so auch die eigene Fertigungstiefe weiter ausbauen, wodurch unsere Flexibilität, aber auch die Verfügbarkeit unserer Produkte gewährleistet wird“, so Geschäftsführer Michael Lackner.