Der Aufbau des Labors wird zügig vonstattengehen. In der Ramp-up-Phase bis März 2024 erfolgt die Etablierung eines Projektteams. Der komplette Standort mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 100 Quadratmetern Labor- und 130 Quadratmetern Büroflächen wird bis 2027 fertiggestellt. Anlagen und Forschungsequipment im Wert von 1,3 Millionen Euro wurden bereits an den Standort übersiedelt. Die Mittel, die Kärnten für die Startphase beisteuert, kommen aus dem europäischen Resilienzfonds.

Matthias Rüther, Direktor am Institut DIGITAL, ist Experte für Bildverarbeitung und hat das Forschungsthema am Institut strategisch weiterentwickelt. Seine Vision für den Standort Klagenfurt :"Wir werden hier das Forschungsthema weiter intensivieren und uns mit den digitalen Zwillingen von Verkehrswegen, Mobilität, Landwirtschaft, Maschinen, Produkten und Dienstleistungen beschäftigen. Damit lassen sich neue Themenfelder in Simulation, Verkehr, Raumplanung, Asset Management, Building Information Modeling und Ausbildung eröffnen.“

Den Standort Klagenfurt bespielt die JOANNEUM RESEARCH bereits seit 2015. Denn da wurde ROBOTICS, das Institut für Robotik und flexible Produktion, eröffnet. Es folgten die beiden Institute POLICIES und LIFE. Mittlerweile forschen 22 Expertinnen und Experten an aktuellen Fragestellungen und unterstützen damit zahlreiche Unternehmen in Kärnten mit zukunftsfähigen Lösungen.