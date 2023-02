Jungheinrich arbeitet intensiv an den Megatrends Digitalisierung und Automatisierung in der Intralogistik und hat dafür jetzt einen neuen Entwicklungshub eröffnet. Am neuen Standort in Zagreb entwickeln IT-Expertinnen und -Experten innovative Software und Hardware rund um Mobile Robots, Steuerungstechnik und automatisierte Lagersysteme mit dem Ziel, zukunftsweisende Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0 zu gestalten. Digitale Produkte wie das Jungheinrich Warehouse Management System und das Flottenmanagement-System sollen hier ebenfalls weiterentwickelt und optimiert werden.

Die Gründung des Standorts ist ein wichtiger Baustein für Jungheinrich, um in den Bereichen der digitalen Produkte und Automatisierungslösungen weiter zu wachsen. Markus Skof, Vice President Technics Digital Products, Jungheinrich Systemlösungen GmbH: „Als akademischer und technischer Hotspot ist Zagreb für unser Ziel der ideale Standort.“ Neben mehreren Universitäten verfügt die Hauptstadt über weitere Hochschulen, die attraktive Talente und Professionals hervorbringen. Genau die will Jungheinrich für seinen Entwicklungshub gewinnen, der in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden soll. Bis 2025 plant das Unternehmen, die Zahl der Mitarbeitenden vor Ort zu verdreifachen. Standortmanagerin Helena Vojnovic setzt außerdem auf die Vorteile der neuen Arbeitswelt und ein agiles Mindset. So wird eine kreativitätsfördernde Arbeitsumgebung geschaffen, die Innovationen möglich macht. Entwicklerinnen und Entwicklern werden außerdem moderne Bürokonzepte sowie flexible Arbeitsmodelle mit Homeoffice-Möglichkeiten geboten.

Gleichzeitig erweitert Jungheinrich mit dem Hub sein bestehendes internationales Netzwerk für digitale Entwicklung. Zusätzlich zu Zagreb konzentriert sich dieses auf die europäischen Metropolen Hamburg, München, Madrid und Graz. Um wertvolle Synergien zu schaffen, arbeitet das kroatische Team eng mit Expertinnen und Experten anderer Jungheinrich Softwareentwicklungsstandorte zusammen, vor allem mit der Jungheinrich Systemlösungen in Graz.