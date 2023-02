„Wir freuen uns sehr, dass Jörg seine Nominierung als President EMEA Components angenommen hat", so Kirk Schell, President, Global Components, Arrow. „Seine umfassende Erfahrung und seine Führungsqualitäten werden uns dabei unterstützen, unseren Wachstumskurs in dieser Region fortzusetzen. Als Experte in unserer Industrie, der sowohl auf Hersteller- als auch Distributorenseite tätig war und auf ein großes Netzwerk in den von uns abgedeckten Märkten zurückgreifen kann, ist Jörg die ideale Besetzung als Führungskraft in diesem Geschäftsbereich.“

„Gleichzeitig möchten wir uns bei Martin Bielesch bedanken“, ergänzt Schell. „Unter der Führung von Martin ist unser Geschäft kontinuierlich gewachsen, und wir wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute.“