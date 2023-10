Die SPS bietet seit jeher die Möglichkeit für Talente, sich einen persönlichen Eindruck über die Karrieremöglichkeiten zu verschaffen und für Unternehmen, sich als potenzielle Arbeitgeber zu präsentieren. Doch der omnipräsente Fachkräftemangel weltweit bewegt weiter zum Umdenken: Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) von Anfang des Jahres fehlen beispielweise in Deutschland 88.600 Fachkräfte in den Energie- und Elektroberufen. Im Bereich Maschinen- und Fahrzeugtechnik wird die Lücke auf 56.600 beziffert und in den IT-Berufen sind 50.600 Fachkräfte zu wenig vorhanden. Somit zählen Mitarbeiterbindung oder deren Rekrutierung aktuell für viele Unternehmen zu den wichtigsten Aufgaben im Personalmanagement.

Mesago bietet nun mit dem Karriereportal SPS CareerDrive eine neue Plattform und Möglichkeit für Unternehmen und Jobsuchende, nicht nur während der Veranstaltung, sondern ab sofort ganzjährig Beschäftigungen in der Automatisierungsbranche anzubieten und zu finden. SPS CareerDrive steht auf automation-jobs.de zum Abruf bereit.

Dazu erläutert Gunnar Mey, Vice President SPS New Business: “Fachmessen sind temporäre Ereignisse mit einem bedeutenden Stellenwert. Ergänzend dazu ist SPS CareerDrive ein neues, ganzjähriges Angebot seitens Mesago für alle Akteure in der Automatisierungsbranche. Hier finden branchen-fokussiert Talente spannende vakante Positionen im Automatisierungsumfeld. Arbeitgeber können die Plattform nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen.“

Während der Messetage vom 14. – 16.11.2023 haben Interessenten vor Ort in Nürnberg an mehreren Terminals die Gelegenheit, auf die Jobbörse SPS CareerDrive zuzugreifen und nach passenden freien Vakanzen zu stöbern. Damit ist das Karriereportal SPS CareerDrive ein weiterer Recruiting-Baustein für den Wirtschaftszweig zum Finden, Fördern und Halten von Talenten.