IXON ist der festen Überzeugung, dass sich OPC UA in den nächsten Jahren als Standardprotokoll auf dem Markt durchsetzen wird. Bei immer komplexeren Projekten und einer begrenzten Anzahl von Ingenieuren setzt OPC UA technische Ressourcen frei, die für das Geschäft der Maschinenbauer genutzt werden können. Die Mitgliedschaft in der OPC Foundation ist daher ein logischer Schritt für IXON, da sie die Integration von OPC in zukünftige Entwicklungen stärken wird.

Willem Hofmans, Gründer und Geschäftsführer von IXON, kommentiert: “Wir wissen, dass die Implementierung von IIoT und neuen Servicemodellen für Maschinenbauer herausfordernd sein kann - sie ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um relevant zu bleiben. Wir glauben an OPC UA als Industriestandard, da er einen reibungslosen Digitalisierungsprozess gewährleistet. Unsere Mitgliedschaft in der OPC Foundation ist der logische nächste Schritt, da wir gemeinsame Werte teilen: Interoperabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit.”

Stefan Hoppe, Präsident und Geschäftsführer der OPC Foundation, freut sich über IXONs Mitgliedschaft: "Die OPC Foundation heißt IXON als neues Mitglied im größten Ökosystem für sichere industrielle Interoperabilität herzlich willkommen. OPC UA ermöglicht einen nahtlosen, sicheren Datentransport vom Feld zur Cloud und zurück - auch mit der IXON Cloud. Dies ist entscheidend, um das volle Potenzial von IIoT und Industrie 4.0 auszuschöpfen. Darüber hinaus können Maschinenbauer die Vorteile der unkomplizierten Nutzung von IXON Cloud und OPC UA voll ausschöpfen."