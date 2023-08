Die Kombination von IO-Link, welches aus dem Bereich der industriellen Automatisierung auf OT-Level (OT – operative Technologie) stammt, und der mioty Technologie, die ihre Wurzeln in den Bereichen Smart City, Smart Buildings und Smart Metering hat, eröffnet eine bislang einzigartige Möglichkeit, eine ganzheitliche Brücke zwischen diesen Welten zu schlagen und relevante Daten aus dem OT-Level in übergeordnete Systeme im IT-Level (IT – Informationstechnologie) zu übergeben. Durch die Verwendung von mioty als einer robusten Funktechnologie können so im industriellen Umfeld neue Applikationen realisiert werden, die bisher wegen Kosten oder Machbarkeit nicht möglich waren. Die Nutzung leicht zugänglicher und bewährter Systemarchitekturen und Security-Konzepte aus dem IoT-Umfeld eröffnet dabei große Chancen, ähnliche Systeme auch für das Industrial Internet of Things (IIoT) zu etablieren.

Die Partnerschaft zwischen der IO-Link Community und der mioty alliance zielt darauf ab, die mioty-Technologie zukünftig nahtlos in die IO-Link-Welt zu integrieren und somit eine erweiterte Lösungslandschaft für bislang unerreichte Anwendungen im IIoT zu schaffen. Durch die gestartete intensive Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern erhalten Anwender den Vorteil eines mühelosen "Plug & Play"-Ansatzes. Dies ermöglicht das direkte Arbeiten mit den Geräten, ohne aufwendige Konfigurationen durchführen zu müssen. Für Mitglieder der mioty alliance bietet die Beschreibung von spezifischen Sensordaten – dem sogenannten Payload – über die IODD, der Beschreibungslogik von IO-Link für den Payload, deutliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen LPWAN Technologien und vereinfacht dadurch die Integration neuer Sensoren für die Anwender in ihre bestehenden Systeme.

IO-Link Mitglieder hingegen profitieren von einer neuen Übertragungstechnologie abseits des Kabels, die eine zuverlässige und energieeffiziente Datenübertragung über große Reichweiten ermöglicht. Eine einheitliche Beschreibungsdatei - auf Basis der IODD - die über die heutige IO-Link Welt hinausreicht, öffnen die Tür zu bisher unerreichbaren Applikationen, während gleichzeitig hunderttausende Sensoren nahtlos in ein Netzwerk integriert werden können, ohne die Leistung anderer Funksysteme wie beispielsweise W-LAN zu beeinträchtigen.