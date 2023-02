Und dann gibt es da noch den 4NE-1, einen Androiden aus dem Hause Neura Robotics. Wenige Tage vor Tesla stellte das deutsche Unternehmen medienwirksam seinen Roboter der Öffentlichkeit vor – es handelt sich jedoch lediglich um Renderings.

„Bei 4NE-1 handelt es sich um einen Roboter für jedermann, der Menschen in allen Lebensbereichen unterstützt, durch Interaktion lernt und über kognitive Fähigkeiten verfügt“, sagt Neura-Robotics-Gründer David Reger. Neura Robotics demonstriere damit, was mittels künstlicher Intelligenz heute bereits möglich ist. Reger: „4NE-1 ist aber keine Forschungs-Studie, sondern ein smarter, alltagstauglicher Roboter mit umfangreichen fachlichen Fähigkeiten, der sicher an der Seite des Menschen arbeiten kann. Überall. Jederzeit.“ Der Roboter soll definitiv in der Realität eingesetzt werden und nicht nur eine Studie bleiben.