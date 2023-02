Als Österreichs führendes und weltweit anerkanntes Kompetenzzentrum im Bereich des Visual Computing bringt das VRVis bereits seit 2009 alle zwei Jahre Schlüsselfiguren der internationalen Visualisierungs-, Computergrafik-, Simulations- und Künstliche-Intelligenz-Spitzenforschung nach Wien. Nach pandemiebedingter längerer Pause zog das Symposium am 26. Jänner nun erneut weit über 200 Gäste aus 14 Ländern an. Die Moderation übernahmen VRVis-Geschäftsführer Gerd Hesina und Katja Bühler, wissenschaftliche Leiterin des VRVis.

Egal, ob Industrie, Wissenschaft oder Wirtschaft: Überall fallen unvorstellbar viele und vor allem komplexe Daten an. Die vier Keynote-Speaker:innen zeigten in ihren Vorträgen, wie universell und zugleich effizient Visual-Computing-Technologie dazu verwendet werden kann, um humanzentrierte Lösungen zu schaffen, die den Menschen schneller und immersiver mit Big Data in Kontakt bringt.