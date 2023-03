Nachhaltigkeit im Fokus : Intelligente und energieeffiziente Antriebskonzepte der Zukunft

Auf der diesjährigen Hannover Messe vom 17. bis 21. April 2023 stehen vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Digitalisierung im Mittelpunkt. In Halle 7 an Stand A28 zeigt Baumüller, wie Maschinenhersteller und Endanwender mit intelligenter Antriebs- und Automatisierungstechnik den CO2-Fußabdruck ihrer Maschinen und Anlagen ermitteln und optimieren können, um so die Energiekosten deutlich zu senken.