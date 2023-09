Die mit potenziellen Investoren laufenden Gespräche waren zuletzt aufgrund von Differenzen auf Ebene der Gesellschafter der Franka Emika GmbH nicht zum Abschluss gebracht worden, was auch die künftige Finanzierung des Unternehmens beeinträchtigt hatte. Der vorläufige Insolvenzverwalter übernimmt nunmehr die bereits laufenden Investorengespräche, zugleich forciert er die Ansprache zusätzlicher Investoren.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich Franka Emika im Bereich Next Generation Robotics einen Namen gemacht, wenn es um leicht zugängliche Robotik-Dienste mit dem Ziel erheblicher Produktivitätssteigerung ging. Das Hauptprodukt Franka Production 3 (FP3), eine cloudbasierte, kollektive KI-Learning Plattform, erfuhr in den vergangenen Jahren gerade im Umfeld des produzierenden Gewerbes schnell eine hohe Marktakzeptanz und sorgte für volle Auftragsbücher. Getreu dem Slogan „Everyone should be able to profit from robotic automation“ setzt die Technologie von Franka Emika bis heute neue Maßstäbe im Bereich von Robotic Automation, insbesondere in der industriellen Produktion. Nutzer können dabei vielfältige Anwendungen ohne Softwarekenntnisse oder Wissen in künstlicher Intelligenz binnen weniger Minuten und komplett automatisiert durchführen. Aufgrund der ISO-zertifizierten hohen Sicherheitsstandards (Normen 10218-1 und 13849-1) und angesichts einer menschenähnlichen Geschicklichkeit im Bereich der Roboter Sensorik sowie der leichten Bedienbarkeit der Plattform findet die Technologie hohen Anklang in der Industrie.