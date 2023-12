Für Alexander Petkov, Gründer des Linzer Start-ups Celantur, war das Angebot ein Gamechanger. „Mit dem EDIH-Netzwerk haben wir einen verlässlichen Partner für unsere Projekte gefunden. Wir haben bereits Erfahrungen mit anderen EU-Fördereinrichtungen gesammelt und sind begeistert, wie unkompliziert alles funktioniert“, so Petkov.

Das in der Linzer Tabakfabrik ansässige Unternehmen hat eine Software entwickelt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Personen auf Fotos und Videos automatisch verpixelt. Die Lösung ist bereits bei einigen österreichischen Unternehmen im Einsatz, etwa bei der STRABAG, die damit Aufnahmen von öffentlichen Plätzen retuschiert. Das Linzer Start-up hat es mit seiner Lösung sogar in das Inception-Programm von NVIDIA geschafft.

Die Idee zur Gründung entstand durch das Engagement des Softwareentwicklers bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo er ständig mit Situationen konfrontiert wird, die den Schutz personenbezogener Daten betreffen. Dank der Unterstützung des EDIH-Netzwerks konnte das Start-up schnell Fuß fassen und das Produkt zur Marktreife bringen. Petkov möchte das Angebot auch in Zukunft in Anspruch nehmen und hat bereits neue Projekte in Planung.