Künstliche Intelligenz : Innodisk konzentriert sich auf den Edge AI Computing-Markt

Laut Innodisk spielt die KI-Technologie eine zentrale Rolle in der zukünftigen industriellen Entwicklung, indem sie die Einführung und Umsetzung der globalen Intelligenz in den Bereichen Smart City, Smart Vehicle, Smart Medical, Smart Retail, Smart Factory, Energy und Infrastructure sowie in anderen Anwendungsbereichen beschleunigt.