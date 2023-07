Bereits heute spielt künstliche Intelligenz in der heimischen Wirtschaft eine immer bedeutendere Rolle: Bereits 8 Prozent der österreichischen Betriebe setzen KI-Tools in unterschiedlichen Anwendungsfeldern ein – 2018 lag dieser Wert bei lediglich 3 Prozent, bis 2025 plant ein Viertel der Unternehmen KI einzusetzen. Im Praxiseinsatz müssen KI-Lösungen deshalb sicher und verlässlich sein, um den Betrieb und die Mitarbeitenden in der Produktion effektiv zu unterstützen – dazu müssen Entscheidungen und Empfehlungen nachvollziehbar sein. Deshalb braucht es (internationale) Standards, die dahinterliegende Daten und Algorithmen erklärbar machen. 3 Kriterien sind laut Florentin Marty notwendig, um das Vertrauen in KI zu stärken:

Die KI muss entsprechend trainiert werden, um zu wissen, wofür sie eingesetzt wird und welche Prüfungsfaktoren es gibt.

KI-Systeme müssen transparent sein und kommunizieren, wenn es Unsicherheiten gibt bzw. erklären, wie es zu Entscheidungen kommt.

Außerdem muss das Risiko minimiert werden, indem sämtliche Szenarien überlegt und diesbezügliche Vorgangsweisen definiert werden.

„KI-Lösungen gewinnen in der Produktion immer größere Relevanz; manchmal sind Unternehmen hier noch zögerlich, vor allem aufgrund von Sicherheitsbedenken. Mit unserer Session bei den Bodenseegesprächen wollten wir deshalb praxisnah aufzeigen, wie vertrauenswürdige KI in den unterschiedlichsten Feldern angewendet werden kann“, zieht Plattform Industrie 4.0 Österreich-Geschäftsführer Roland Sommer eine positive Bilanz.