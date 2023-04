Eine Jury bestehend aus den Mitgliedern des Kongressbeirats hat Christina Franke heute zur „Engineer Powerwoman“ gekürt. Seit Juni 2022 ist sie als Entwicklungsleiterin in der Business Unit Assembly Technology bei Bosch Rexroth in Stuttgart tätig. Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen der Eröffnung des Kongresses. Zuvor hatte die Jury drei Mint-Expertinnen für diesen Award nominiert. Mit dem „Engineer Powerwoman Award“ zeichnet die Deutsche Messe AG alljährlich eine Expertin aus, die sich durch ihren besonderen Einsatz in den naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen verdient gemacht hat. „Mit der diesjährigen Gewinnerin Christina Franke wird eine Frau geehrt, die ihre Karriere in einem Industrieunternehmen vorantreibt“, so die Jury. „Wir müssen Mut haben“, sagte die fünfsprachige Ingenieurin Christina Franke bei der Übergabe. Sie rief Ingenieurinnen dazu auf, sich nicht vor Karriere zu scheuen. Je höher man komme, umso mehr könne man verändern.

Nach dem Studium der Konstruktions- und Fertigungstechnik an der Universität des Saarlandes und einem Auslandsjahr in Schweden arbeitete Franke ab 1999 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Fertigungstechnik. Im Dezember 2003 stellte sie ihre Dissertation im Themenfeld „Prozesskettenplanung in der Digitalen Fabrik“ an der Universität des Saarlandes fertig. Im Juni 2004 startete sie ihre berufliche Laufbahn in der Bosch-Gruppe als Trainee und übernahm schnell Führungsaufgaben in der Fertigung und dem Qualitätsmanagement. Von 2011 bis 2015 baute sie die Fertigung im Powertrain-Werk in Wuxi, China, mit auf. Dem folgte ein Einsatz als Referentin der Bosch-Geschäftsführung. In 2017 übernahm sie im Zentralbereich Einkauf der Bosch-Gruppe die Leitung des technischen Projekteinkaufs Commercial and Offroad Vehicles für Powertrain Solutions. Ab Mitte 2019 war sie im Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung für den Bereich Engineering zuständig und leitete dort u. a. die Innovationsarbeit in den Bereichen Industrie 4.0 und Elektromobilität.