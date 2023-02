"KI-gestützte IIoT-Systeme ermöglichen bessere Einblicke, schnellere Entscheidungsfindung und effektivere Abläufe und befähigen Unternehmen, dem Markt einen höheren Wert zu liefern", so Bassam Zarkout, Executive Vice President IGnPower Inc. "Das Framework ist einzigartig in Bezug auf Positionierung, Umfang und reale Anwendungsfälle. Es befasst sich mit den praktischen geschäftlichen, vertrauenswürdigen, ethischen und technischen Überlegungen zu KI und anderen Technologien, die die digitale Transformation ermöglichen."