Jabil gibt bekannt, dass sein renommiertes optisches Designzentrum in Jena derzeit einen Prototypen einer 3D-Kamera der nächsten Generation entwickelt, die sowohl in Innenräumen als auch im Freien bis zu einer Reichweite von 20 Metern nahtlos arbeiten kann. Jabil, ams OSRAM und Artilux haben ihre proprietären Technologien in den Bereichen 3D-Sensorarchitektur, Halbleiterlaser und Germanium-Silizium (GeSi)-Sensorarrays kombiniert, um eine 3D-Kamera zu entwickeln, die im kurzwelligen Infrarot (SWIR) bei 1130 Nanometern arbeitet.

Das starke Wachstum in der Automatisierung treibt die Leistungsverbesserung von Robotern und mobilen Automatisierungsplattformen in industriellen Umgebungen voran. Für den Markt für Industrieroboter wird bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate von über 11 % auf über 35 Mrd. USD prognostiziert. Die 3D-Sensordaten dieser innovativen Tiefenkameras werden automatisierte Funktionen wie Hinderniserkennung, Kollisionsvermeidung, Lokalisierung und Routenplanung verbessern – wichtige Anwendungen, die für autonome Plattformen erforderlich sind.

„Zu lange hat die Industrie 3D-Sensorlösungen akzeptiert, die den Betrieb ihrer Materialtransportplattformen auf Umgebungen beschränken, die nicht von der Sonne beeinflusst werden. Die neue SWIR-Kamera bietet einen Ausblick auf die grenzenlose Zukunft der 3D-Sensorik, in der das Sonnenlicht den Nutzen von autonomen Plattformen nicht mehr beeinträchtigt“, so Ian Blasch, Senior Director of Business Development im Geschäftsbereich Optics von Jabil. „Diese neue Generation von 3D-Kameras wird nicht nur den erwarteten Industriestandard für mittlere Umgebungslichttoleranz verändern, sondern auch ein neues Paradigma von Sensoren einleiten, die in allen Beleuchtungsumgebungen funktionieren.“