Auch auf europäischer Ebene ist das Thema der Cybersicherheit zentral, so hat die EU-Kommission erst kürzlich ihre ambitionierten Pläne für den Aufbau eines Satellitennetzwerkes vorgelegt, mit dem Ziel einer abhörsicheren Kommunikation und dem verstärkten Schutz kritischer Infrastrukturen. Hunderte Satelliten und sechs Milliarden Euro sollen künftig die europäische Kommunikation unabhängiger von ausländischen Drittstaaten machen. Das Projekt soll seitens der ESA in Partnerschaft mit der Industrie für die EU umgesetzt werden. Hermann Ludwig Moeller, Head of Institutional and European Programmes Office der European Space Agency (ESA) dazu: „Auf Basis neuster Technologie – der Quantenkryptografie – soll die Kommunikation im europäischen Raum künftig vermehrt gesichert werden und so die europäischen Unternehmen, Verwaltung und Menschen vor Hackerangriffen nachhaltig schützen sowie Dienstleistungen in Bereichen wie Transport, Energie und Internet sichern. Die verschlüsselte Datenübertragung erfolgt hierbei durch Datenübertragung per Satellit.”