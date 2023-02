Im Fokus der Kooperation zwischen Österreich und Slowakei stehen zukunftsweisende Technologien wie digitale Assistenzsysteme und energie- und ressourceneffiziente Produktion. Dazu wurden europäische Schlüsselinitiativen wie EIT Manufacturing, European Digital Innovation Hubs oder Gaia-X identifiziert, die von großer Bedeutung für die Region sind. Im Rahmen dessen sollen weitere Leitprojekte forciert werden, die die exzellente Zusammenarbeit zwischen den relevanten Akteuren weiter vertieft.

Durch dieses Memorandum of Understanding – von der Plattform Industrie 4.0 Österreich, SIEA, FOTEC, Forschung Burgenland, PROFACTOR, Institute of Materials and Machine Mechanics und Industry4UM unterzeichnet – sollen österreichische und slowakische KMU im digitalen Wandel unterstützt werden. Des Weiteren sollen durch die gemeinsame Nutzung vorhandener Infrastruktur Synergien geschaffen werden. Auch Industrie 4.0-Forschungskooperationen und die enge Zusammenarbeit mit der gerade in Gründung befindlichen slowakischen Plattform Industrie 4.0 stehen auf dem Plan.

„Wir wollen in Mitteleuropa als Drehscheibe für den überregionalen Wissenstransfer zu digitalen Technologien fungieren: Das neue Memorandum of Understanding ist ein weiteres Puzzlestück in der intensiven Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Nachbarländern! Zudem wollen wir das tolle Smart Industry-Netzwerk, das seit 2021 durch die Kooperation zwischen Österreich und der Slowakei entstanden ist, langfristig etablieren und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Region stärken“, führt Plattform Industrie 4.0 Österreich Geschäftsführer Roland Sommer aus.