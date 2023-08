Die Software kann leicht in vorhandene ERP- und Warehouse Management-Systeme eingepasst werden – jedoch ist auch der Einsatz als Stand Alone Lösung möglich. Durch das Einsparen von Personal, Papier, CO2 sowie die Reduktion der Fehleranfälligkeit und nachhaltigen Effizienzsteigerung durch fortlaufende Prozessoptimierung sind enorme Kostenersparnisse und eine zukunftsorientierte, digitale Industrie in vielen Bereichen möglich.

Beispiel Pick-By-Light: blinkende LEDs am elektronischen Label zeigen Mitarbeitern an, wo und wieviel Material für einen Produktionsschritt entnommen werden muss. Auftragszettel auf Papier gehören damit der Vergangenheit an, Fehler beim Picking werden reduziert und die Effizienz durch geringere Suchzeiten gesteigert. Weiteres Potential für die Einsparung von Papier und CO2 bieten digitale Begleitscheine, die durch die Systeme von e-shelf-labels und ekko in der Lage sind, in einem Fertigungsprozess stets die passenden und notwendigen Informationen anzuzeigen. In der Intralogistik 4.0 werden Prozesse auf diese Weise digitalisiert und papierlos.

Ekko Analytics fasst darüber hinaus als Datenhub die Bildschirmanzeigen und Informationen vieler Maschinen zusammen, was eine bessere Kontrolle und Prozessoptimierung ermöglicht. Bei der Beschriftung von Regalen erhöhen elektronische Schilder die Lesbarkeit durch den Einsatz von e-Ink Technologie. Informationen können mit Hilfe eingebauter NFC-Tags und im Display angezeigter Barcodes jederzeit fehlerfrei ausgelesen und abgerufen werden. Durch die neue Partnerschaft vereinen S&K Solutions und ekko ihre Kompetenzen bei der Hard- und Software und ermöglichen und begleiten somit die Umsetzung der Industrie 4.0 in der digitalen Fabrik.