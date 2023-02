Die Servicepartnerschaft gestaltet sich für ProLog Automation vielfältig und eigenverantwortlich. Umsetzungen und Inbetriebnahmen unterschiedlicher Use Cases verschiedener Unternehmen in diversen Branchen stellen dabei den zentralen Anspruch dar. „Als professioneller Partner prüft ProLog die Projektumfänge eigenständig, bewertet und konfiguriert diese und setzt zudem die Implementierung um. In der herausfordernden, übergeordneten Planung der Vielzahl an Projekten begeistert ProLog mit Flexibilität und Planungssicherheit“, schätzt Litterst.

Konkret liegen ProLogs Aufgaben in der Inbetriebnahme von angelieferten Robotern, Einbindung in das Kunden-WLAN, Kartierungen, Erstellung von Arbeitspunkten und Missionen, dem Testen und Optimieren sowie der Anlaufbegleitung in unterschiedlichsten Umgebungen. „Wir freuen uns über den erfolgreichen Anlauf unserer Servicepartnerschaft und darauf, was die Zukunft für uns bereithält. idealworks ist ebenso wie ProLog auf Innovation und Lösungsorientierung getrimmt. Wir sehen großes Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen können“, betont Markus Zipper, Geschäftsführer von ProLog Automation.

Nach nunmehr fünf erfolgreich abgeschlossenen Implementierungen seit Kooperationsstart befindet sich die bisher größte Inbetriebnahme kurz vor ihrer Finalisierung. Auch in 2023 steht ProLog idealworks als Wartungs- und Servicepartner bei bestehenden Projekten zur Seite.