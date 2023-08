Nach mehr als zehn Jahren als Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) übernimmt Hanselka nun die Führung der Fraunhofer-Gesellschaft. Vor seiner Zeit in Karlsruhe leitete der 61-Jährige das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF in Darmstadt und war von 2006 bis 2012 Mitglied des Präsidiums der Fraunhofer-Gesellschaft.



Hanselka wurde einstimmig vom Senat der Fraunhofer-Gesellschaft gewählt. Hildegard Müller, Vorsitzende des Senats, betont: "Holger Hanselka bringt mit seiner Erfahrung, wissenschaftlichen Reputation und seiner zugewandten Art die richtigen Qualitäten mit, um die Fraunhofer-Gesellschaft in die Zukunft zu führen. Als Ingenieur, Unternehmensgründer und Hochschullehrer hat er alle Aspekte von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung in Führungspositionen durchlaufen und die Fähigkeiten erworben, die an der Spitze von Fraunhofer gefragt sind: Führungskraft, Dialogbereitschaft, Integrität und unternehmerisches Denken."



Hanselkas Ziel ist es, die Mission der Fraunhofer-Gesellschaft zur Stärkung der Wirtschaft und der Gestaltung einer lebenswerten Zukunft voranzutreiben. Er möchte die Rolle der Gesellschaft im Wissenschaftssystem stärken und ihre Position als wichtiger Innovationslieferant für Unternehmen unterschiedlicher Größen weiter ausbauen. Hanselka betont: "Das Vertrauen der Fraunhofer-Gesellschaft, mich zum Präsidenten zu wählen, ehrt mich und ist zugleich eine Verantwortung und ein Ansporn. Gemeinsam mit den über 30.000 Experten bei Fraunhofer werde ich mich für nachhaltige Lösungen zu den drängenden Themen unserer Zeit einsetzen."