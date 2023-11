„Uns ist wichtig, dass wir auch hier in Vietnam unsere hohen Qualitätsansprüche sicherstellen“, erklärt Andreas Conrad, Vorstand Operations der Harting Technologiegruppe. „Mit unseren weltweit standardisierten Prozessen und Produktionsanlagen garantieren wir unseren Kunden rund um den Globus die von ihnen gewohnte Harting Qualität. Ob in Deutschland, Rumänien, Mexiko, oder jetzt eben auch in Vietnam – unsere Kunden können sich weltweit auf Harting verlassen.“

Der Vorstandsvorsitzende der Technologiegruppe, Philip Harting, war persönlich angereist, um das neue Produktionswerk zu eröffnen. „Mit unserem hinzu gewonnenen Standort in Vietnam schaffen wir einen wichtigen Baustein in der Wachstumsregion Südostasien. Hier in Hai Duong sind wir nah am Kunden und produzieren direkt vor Ort. Wir reduzieren die Lieferwege auf ein Minimum und werden auf diese Weise erhebliche CO2 Einsparungen verzeichnen. Gemeinsam mit dem Management-Team haben wir bereits heute die Weichen für einen weiteren Ausbau gestellt.“