„Grow Together“ lautet die Herausforderung der Stunde. In den vergangenen Jahren hat die HAHN Group stark expandiert, neue Standorte gegründet, neue Märkte und Länder erschlossen. „Damit ist es uns gelungen, Expertise und Know-how in unterschiedlichen Branchen aufzubauen, uns zu diversifizieren und stark zu internationalisieren“, erklärt Frank Konrad, Co-CEO an der Seite von Philipp Unterhalt. „Durch die Verbindung unserer Kompetenzen und Kapazitäten als Gruppe sind wir schon heute in der Lage nicht nur einzelne Projekte, sondern ganze Programme abwickeln zu können, um gesamte Produktionshallen auszustatten.“

Um diesen Anspruch langfristig am Markt etablieren und an Geschwindigkeit in der Auftragsabwicklung noch zulegen zu können, kommt der Harmonisierung und Integration von Prozessen und Systemen sowie der Standardisierung von Arbeitsweisen und Tools eine zentrale Bedeutung zu. Eine Entwicklung, die man auch durch die Zusammenlegung der Geschäftsführung beschleunigen möchte.

„Nach dem massiven Wachstum der letzten Jahre, liegt unser Fokus darauf, die Unternehmen innerhalb der HAHN Group noch näher zusammenzuführen. So stellen wir uns kundenzentrisch und industriespezifisch am Markt auf“, so Philipp Unterhalt. „Was für die ganze Organisation gilt, muss auch für ihre Geschäftsführung gelten. Wir wollen Strukturen verschlanken und in der neuen Konstellation zentrale Positionen gleich besetzen. Damit nutzen wir unsere Stärken aus operativem Automationsgeschäft und strategischem Weitblick zum Vorteil beider Unternehmen und letztendlich der ganzen Gruppe.“

Philipp Unterhalt und Frank Konrad arbeiten bereits seit über einem Jahr Seite an Seite im Management der HAHN Group. Mit Jörg Kilb, COO, und Diego van Muylem, CFO, setzen die Unternehmen bei der Besetzung der beiden weiteren Top-Positionen bewusst auf Kontinuität und internes Know-how.